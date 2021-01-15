Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan başladı. Açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı karşılaşmada kazanan taraf konuk ekip oldu.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ilk kez bir deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Gençlerbirliği ise 6-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından bir kez daha sahadan puansız ayrıldığı ve düşüşünü sürdürdü.

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller Biglia, Ndao ve Sobiech'ten geldi. Başkent ekibinin tek golünü ise Piris kaydetti.

Fatih Karagümrük puanını 27'ye çıkartırken Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.