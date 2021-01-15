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Gençlerbirliği 1-3 Karagümrük | MAÇ SONUCU

'in 19. haftasında heyecan başladı. Açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Karagümrük'ü konuk etti. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı karşılaşmada kazanan taraf konuk ekip oldu. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ilk kez bir deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Gençlerbirliği ise 6-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından bir kez daha sahadan puansız ayrıldığı ve düşüşünü sürdürdü.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 18:58 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 20:58
Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

'in 19. haftasında heyecan başladı. Açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Karagümrük'ü konuk etti.

İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı karşılaşmada kazanan taraf konuk ekip oldu.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ilk kez bir deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Gençlerbirliği ise 6-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından bir kez daha sahadan puansız ayrıldığı ve düşüşünü sürdürdü.

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller Biglia, ve Sobiech'ten geldi. Başkent ekibinin tek golünü ise kaydetti.

Fatih Karagümrük puanını 27'ye çıkartırken Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.

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