Gençlerbirliği Soner Dikmen ile devam dedi! - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden bir imza daha! 2 yıllık...

ile devam dedi!

Gençlerbirliği Soner Dikmen ile devam dedi!

'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüplerden Başkent ekibi , ile yollarını ayıran 'yu kadrosuna katmıştı. Başkent ekibi bu kez kadrosunda bulunan ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını duyurdu.

ekibi , 26 yaşındaki futbolcusu 'in sözleşmesini uzattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takım forması da giyen Soner'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezonda Gençlerbirliği formasıyla 10 resmi maça çıkan Soner, bunların 6'sında ilk 11'de forma giymişti.

  1. 11.08.2020
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