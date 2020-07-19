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19 Temmuz 2020, Pazar
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Gençler’de tam 8 eksik

Gençler’de tam 8 eksik

, deplasmanda Demir Grup ile oynayacağı maç öncesi sıkıntılı... Başkent temsilcisinde Erdem'in yanı sıra sakatlıkları bulunan , , , , , ve , Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

, deplasmanda Demir Grup ile oynayacağı maç öncesi sıkıntılı... Başkent temsilcisinde Erdem'in yanı sıra sakatlıkları bulunan , , , , , ve , Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Erdem Özgenç'in de sakatlığı nedeniyle maçta görev yapamayacağı belirtildi.
  1. 19.7.2020
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