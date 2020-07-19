Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Sivasspor, rakibini Kone ve Yatabare'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 60'a yükselten üçüncü sıradaki Yiğidolar, bitime 1 hafta kala Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.
Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yiğidolar kritik maçtan 2-0 galip ayrılarak Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.
Sivas'a galibiyeti getiren golleri 29'da Kone (pen.) ile 67'de Yatabare kaydetti.
Sivasspor bu sonuçla puanını 60'a yükseltip takipçisi Beşiktaş'la arasındaki 1 puanlık farkı korudu.
Gençlerbirliği ise mağlup olmasına rağmen rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligde kalmayı garantiledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada sağ kanattan Emre ceza alanına girdi içeride Kone'yi gördü. Kone'nin geriye bıraktığı topa Mert Hakan vurdu, yerden gelen topu kaleci kontrol etti.
16'ncı dakikada sağdan Fatih'le verkaç yapan Mert Hakan sol ayağı ile ceza alanı içinde kaleyi denedi, Nordfeldt topu üstten kornere çeldi.
27'nci dakikada ceza alanı içinde Mert Hakan'ın gönderdiği topa Ramos'un elle müdahalesi üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
39'uncu dakikada sağdan Candeias ortaladığı topla ceza alanında Stancu buluştu. Stancu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.
40'ıncı dakikada sol kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Appindangoye yükselip kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.
50'nci dakikada Mert Hakan'ın orta alandan ara pasında Uğur ceza alanına girdi, karşı karşıya boştaki Emre'ye aktardı. Emre'nin vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem ofsayt kararı verdi.
63'üncü dakikada sol kanattan Mert Hakan serbest vuruş kullandı, Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci çeldi.
67'nci dakikada sol kanattan Erdoğan rakibinden sıyrılıp ceza alanına girip topu uygun durumdaki Yatabare'ye aktardı. Yatabare'nin yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
70'inci dakikada sağdan Emre'nin pasında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı Hakan'a aktardı. Hakan kale önünde topa dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
82'nci dakikada ceza alnında Yatabare'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Mert Hakan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolünde pozisyon öncesinde orta alanda faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 23:35
- İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (33. hafta)
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.