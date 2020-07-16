G.Birliği’nde uyarı

G.Birliği Başkanı Murat Cavcav, takıma rehavet uyarısında bulundu. Cavcav, "Üç maçta 5 puanla ligin son iki haftasına görece rahat giren takımlardan biriyiz. Ama hiçbir şey bitmedi. Matematik garanti vermeden biz de bitti demeyeceğiz" ifadelerini kullandı.