G.Birliği’nde uyarı - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği G.Birliği’nde uyarı

G.Birliği’nde uyarı

G.Birliği’nde uyarı

G.Birliği Başkanı , takıma rehavet uyarısında bulundu.

G.Birliği Başkanı , takıma rehavet uyarısında bulundu. Cavcav, "Üç maçta 5 puanla ligin son iki haftasına görece rahat giren takımlardan biriyiz. Ama hiçbir şey bitmedi. Matematik garanti vermeden biz de bitti demeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 16.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

G.Birliği’nde uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA