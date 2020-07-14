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14 Temmuz 2020, Salı
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’nin gözü ’ta

Gençlerbirliği’nin gözü Sivas’ta

Ligde 4 maç sonra deplasmanda 'yi yenerek rahatlayan G.Birliği, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Bu hafta 'la karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, zor deplasmandan 1 puanla dönmeleri halinde son hafta öncesinde büyük bir avantaja sahip olacak.

Ligde 4 maç sonra deplasmanda 'yi yenerek rahatlayan G.Birliği, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Bu hafta 'la karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, zor deplasmandan 1 puanla dönmeleri halinde son hafta öncesinde büyük bir avantaja sahip olacak.

  1. 14.7.2020
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