Gençlerbirliği’nin gözü Sivas’ta

Ligde 4 maç sonra deplasmanda Göztepe'yi yenerek rahatlayan G.Birliği, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Bu hafta Sivas'la karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, zor deplasmandan 1 puanla dönmeleri halinde son hafta öncesinde büyük bir avantaja sahip olacak.