G.Birliği sahaya indi - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği G.Birliği sahaya indi

G.Birliği sahaya indi

G.Birliği sahaya indi

, liglerin 'da başlatılması kararının açıklanmasından sonra ilk antrenmanını dün yaptı.

, liglerin 'da başlatılması kararının açıklanmasından sonra ilk antrenmanını dün yaptı. Antrenmanları iki grup halinde sabah ve akşam ayrı ayrı gerçekleştirecek futbolcuların, çalışmada sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri kaydedildi.
  1. 13.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

G.Birliği sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA