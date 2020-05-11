Gençlerbirliği Mattias Bjarsmyr ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde flaş bir ayrılık yaşandı. Başkent ekibi, İsveçli futbolcu Mattias Bjarsmyr ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirildiği ve 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Sezon başı Sivasspor'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan Bjarsmyr, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez forma giydi.