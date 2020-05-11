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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Gençlerbirliği Süper Lig'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

ile yolları ayırdı

Gençlerbirliği Mattias Bjarsmyr ile yolları ayırdı

ekiplerinden , İsveçli futbolcu 'le yolların ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kendi isteği doğrultusunda tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi.

ekiplerinden 'nde flaş bir ayrılık yaşandı. Başkent ekibi, İsveçli futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirildiği ve 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Sezon başı 'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan Bjarsmyr, Süper Lig'de 8, 'nda ise 2 kez forma giydi.

  1. 11.05.2020
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