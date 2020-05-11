Gençlerbirliği Mattias Bjarsmyr ile yolları ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveçli futbolcu Mattias Bjarsmyr'le yolların ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kendi isteği doğrultusunda tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde flaş bir ayrılık yaşandı. Başkent ekibi, İsveçli futbolcu Mattias Bjarsmyr ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirildiği ve 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Sezon başı Sivasspor'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan Bjarsmyr, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez forma giydi.
- 11.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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