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29 Şubat 2020, Cumartesi
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'nde şoku!

Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu şoku!

Kulübü, Rumen golcü Bodgan Stancu'nun antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası sağ diz iç yan bağında oluşan ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi nedeniyle 6 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

'nde maçı öncesi yaşanan sevinci bir anda tersine döndü. Sakatlığı nedeniyle ikinci devrede forma giyemeyen Stancu, antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası yeniden sakatlandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası dün sponsor hastanemiz Acıbadem Hastanesinde MR'ı çekilen Bogdan Stancu'nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre futbolcumuzun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

Ankara ekibinde bu sezon 17 karşılaşmada 12 gol 3 asistlik performansıyla gol krallığının önemli adaylarından biri gösterilen Rumen golcü, sakatlığı nedeniyle yarıştan uzun süre uzak kaldı.

  1. 29.02.2020
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