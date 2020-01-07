Gençlerbirliği, Çekya'nın güçlü temsilcilerinden Slavia Prag'da oynayan Milan Skoda ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Çekyalı golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Skoda, sezonun ilk yarısında 19 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. 19 kez milli olurken, 4 gol attı.