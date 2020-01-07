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07 Ocak 2020, Salı
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Skoda’yı aldı

, Çekya'nın güçlü temsilcilerinden 'da oynayan ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Çekyalı golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

, Çekya'nın güçlü temsilcilerinden 'da oynayan ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Çekyalı golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Skoda, sezonun ilk yarısında 19 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. 19 kez milli olurken, 4 gol attı.

  1. 7.1.2020
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