Gençlerbirliği Galatasaray maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı.
Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaray maçının taktiğini çalıştı.
Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat'ın da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.
- 29.02.2020
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Yorum
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Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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