Gençlerbirliği Galatasaray maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı.

Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaray maçının taktiğini çalıştı.

Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat'ın da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.