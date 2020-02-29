Gençlerbirliği Galatasaray maçına hazır - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği Galatasaray maçına hazır

maçına hazır

Gençlerbirliği Galatasaray maçına hazır

, 'in 24. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı.

Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise maçının taktiğini çalıştı.

Floyd Ayite, Erdem Özgenç, ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat'ın da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.

  1. 29.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği Galatasaray maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN