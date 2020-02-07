Ayite çok iddialı

Gençlerbirliği'nin Togolu golcüsü Floyd Ayite, kritik Trabzonspor karşılaşması öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Ayite, "Trabzonspor karşılaşmasında da yanımızda olsunlar ve hep birlikte mücadele edelim" değerlendirmesini yaptı.