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07 Şubat 2020, Cuma
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Ayite çok iddialı

Ayite çok iddialı

'nin golcüsü , kritik karşılaşması öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu.

'nin golcüsü , kritik karşılaşması öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Ayite, "Trabzonspor karşılaşmasında da yanımızda olsunlar ve hep birlikte mücadele edelim" değerlendirmesini yaptı.

  1. 7.2.2020
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