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08 Şubat 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Trabzonspor Muhtemel 11'ler

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Trabzonspor Muhtemel 11'ler

'in 21. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Başkent ekibi 20 haftanın sonunda topladığı 21 puanla 13. sırada yer alırken, geçtiğimiz hafta kritik derbisinden 3 puan çıkarmayı bilen Trabzonspor maç eksiği ile 3. sırada yer alıyor. Öte yandan bordo-mavililer üst sıra ekiplerinin birbiri ile karşılaştığı haftada hata yapmak istemiyor. Peki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Trabzonspor Muhtemel 11'ler... Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

'in 21. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta ezeli rakibi 'yi geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederken kritik bir 3 puanın da sahibi olmayı başarmıştı. Bu skorla puanını da 38'e yükselten ekibi maç eksiği ile 3. sırada kendine yer buldu. Öte yandan üst sıra ekiplerinden Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile Sivasspor'un ise Başakşehir ile karşılaştığı haftada hata yapmak istemeyen Trabzonspor, mutlak 3 puan parolasıyla sahada olacak. Peki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Trabzonspor Muhtemel 11'ler... Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. 'in düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Sefa, Baiano, Yasin, Candeias, Berat, Ayite

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, , Sosa, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği'yle de 2-2 berabere kalan Fırtına hesapları tek tek kapatıyor. İkinci devrede Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi de 2-1 deviren Bordo-Mavililer, Gençlerbirliği'ni de yenerek rövanşı almak istiyor.

HAMZAOĞLU'YLA İÇERİDE KAYIP YOK

Ligin 10. haftasında Mustafa Kaplan'ın yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu ile Gençlerbirliği taraftarı önünde hiç kaybetmedi. Tecrübeli hoca yönetiminde sahasında 5 maça çıkan Başkent temsilcisi, , Göztepe ve Gaziantep'i devirirken, ve Sivas'la da berabere kaldı.

TRABZON'UN GENÇLER KABUSU

Gençlerbirliği son dönemde taraftarı önünde Karadeniz temsilcisine büyük bir üstünlük kurdu. Ankara ekibi, Trabzonspor'u konuk ettiği son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Başkent temsilcisi, Bordo-Mavililer karşısında söz konusu maçlarda 2 galibiyet alırken, 3 de beraberlik yaşadı. Gençlerbirliği'ni deplasmanda son olarak 3 Aralık 2012'de 4-0'lık skorla yenen Fırtına, bugün 7.5 senelik özlemine son vermek istiyor. Gelecek hafta oynanacak Sivas karşılaşması öncesinde puan kaybına tahammülü olmayan Bordo-Mavililer'de galibiyet dışında hesap yapılmıyor. de antrenmanlarda yaptığı toplantılarda maçın önemine dikkat çekiyor. Çıkış arayan Gençlerbirliği ise Fırtına'yı devirerek moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

EN BÜYÜK KOZ SÖRLOTH

Son dört karşılaşmada 7 gol, 1 asistle oynayan ve rakipler için büyük bir tehdit olan Alexander Sörloth bugün de Fırtına'nın en büyük kozu olacak. Ligde attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan 24 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da ağları sarsması durumunda bu sezon ilk kez üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandırmış olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız oyuncu, Başkent ekibini boş geçmek istemiyor.

SAĞ KANADA 3 ADAY!

Devre arasında yapılan transferlerle alternatifli bir kadro oluşturan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir 11 oluşturmakta tatlı bir telaş yaşıyor. Özellikle sağ kanatta son kararını veremeyen genç çalıştırıcı, Sturridge, Ekuban ve Guilherme arasında bir tercih yapacak. 3 ismin de idman performansını yakından takip eden Çimşir'in son kararını maç saatine doğru vereceği kaydedildi.

Trabzonspor kritik virajda

STANCU'YA ÖZEL ÖNLEM!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den savunma oyuncularına uyarı geldi. Genç teknik adam, attığı 11 golle Gençlerbirliği'nin skor yükünü çeken Bogdan Stancu'ya maç boyunca dikkat etmeleri gerektiğini iletti. Rumen forvet, özellikle Campi ile Hosseini ikilisinin sıkı markajında olacak.

SINIRDA BÜYÜK TEHLİKE VAR

Trabzonspor'da bugün oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme ile Anthony Nwakaeme kart sınırında bulunuyor. Bu isimler bugün kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta oynanacak kritik Sivas mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu nedenle Hüseyin Çimşir'in, 6 isimle özel olarak görüştüğü ve kart görmemeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdiği öğrenildi.

  1. 08.02.2020
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