İlhan Cavcav’a anma töreni

Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı. TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı da, aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı olan İlhan Cavcav'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.