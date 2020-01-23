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23 Ocak 2020, Perşembe
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’a anma töreni

İlhan Cavcav’a anma töreni

'nin duayen başkanı , vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı. ile Kulüpler Birliği Vakfı da, aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı olan İlhan Cavcav'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

'nin duayen başkanı , vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı. ile Kulüpler Birliği Vakfı da, aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı olan İlhan Cavcav'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

  1. 23.1.2020
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