İlhan Cavcav’a anma töreni
Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı. TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı da, aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı olan İlhan Cavcav'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı. TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı da, aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı olan İlhan Cavcav'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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