G.Birliği’nde 4 Antep’te 5 eksik

Süper Lig'de 19. hafta, Gençlerbirliği- Gaziantep FK maçıyla Başkentte açılıyor. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı olan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ ve Stancu yok. G.Antep'te ise sakat Muğdat Çelik, Tetteh, Jeferson ile kart cezalısı Oğuz Ceylan ve Diarra forma giyemeyecek.