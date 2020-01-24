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24 Ocak 2020, Cuma
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G.Birliği’nde 4 Antep’te 5 eksik

G.Birliği’nde 4 Antep’te 5 eksik

Süper Lig'de 19. hafta, Gençlerbirliği- Gaziantep FK maçıyla Başkentte açılıyor. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı olan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ ve Stancu yok. G.Antep'te ise sakat , Tetteh, Jeferson ile kart cezalısı ve Diarra forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 19. hafta, Gençlerbirliği- Gaziantep FK maçıyla Başkentte açılıyor. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı olan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ ve Stancu yok. G.Antep'te ise sakat , Tetteh, Jeferson ile kart cezalısı ve Diarra forma giyemeyecek.

  1. 24.1.2020
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