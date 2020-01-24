G.Birliği’nde 4 Antep’te 5 eksik
Süper Lig'de 19. hafta, Gençlerbirliği- Gaziantep FK maçıyla Başkentte açılıyor. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı olan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ ve Stancu yok. G.Antep'te ise sakat Muğdat Çelik, Tetteh, Jeferson ile kart cezalısı Oğuz Ceylan ve Diarra forma giyemeyecek.
Süper Lig'de 19. hafta, Gençlerbirliği- Gaziantep FK maçıyla Başkentte açılıyor. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı olan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ ve Stancu yok. G.Antep'te ise sakat Muğdat Çelik, Tetteh, Jeferson ile kart cezalısı Oğuz Ceylan ve Diarra forma giyemeyecek.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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