Nadir’e ceza
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus'a sportmenliğe aykırı hareketten kırmızı gören Nadir Çiftçi'ye 30 bin euro para cezası verdi.
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus'a sportmenliğe aykırı hareketten kırmızı gören Nadir Çiftçi'ye 30 bin euro para cezası verdi. Hata yapan futbolculara karşı disiplin cezalarının kararlılıkla uygulandığı vurgulandı.
- 16.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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