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16 Ocak 2020, Perşembe
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Nadir’e ceza

Nadir’e ceza

, maçında hakem 'a sportmenliğe aykırı hareketten kırmızı gören 'ye 30 bin euro para cezası verdi.

, maçında hakem 'a sportmenliğe aykırı hareketten kırmızı gören 'ye 30 bin euro para cezası verdi. Hata yapan futbolculara karşı disiplin cezalarının kararlılıkla uygulandığı vurgulandı.
  1. 16.1.2020
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