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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'nde hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

, 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ikinci bölümünde maçının taktiği üzerinde durdu.

Kaleci Abdoulaye Diallo dönerken, tedavisi süren Ahmet Oğuz antrenmanda yer almadı.

  1. 20.11.2019
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