Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ikinci bölümünde Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde durdu.
Kaleci Abdoulaye Diallo milli takımdan dönerken, tedavisi süren Ahmet Oğuz antrenmanda yer almadı.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
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Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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