Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ikinci bölümünde Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde durdu.

Kaleci Abdoulaye Diallo milli takımdan dönerken, tedavisi süren Ahmet Oğuz antrenmanda yer almadı.