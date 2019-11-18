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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'nde maçının hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

, 'in 12. haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekibin Tesisleri'nde ısınma ve koşu ile başladığı antrenman, top kapma çalışması ile sürdü.

İdman, dar alanda üç kaleli oyun ile son buldu.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 18.11.2019
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