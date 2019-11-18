Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekibin İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma ve koşu ile başladığı antrenman, top kapma çalışması ile sürdü.
İdman, dar alanda üç kaleli oyun ile son buldu.
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda....
- Juventuslu Emre Can'dan flaş açıklama! 'Çok mutsuzum!'
- Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!
- Tarihi transfer operasyonunun detayları ortaya çıktı!
- Her geçen gün milyonlar havaya uçuyor! Meğer Falcao doktora da gitmemiş...
Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.