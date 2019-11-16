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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Kırmızı Kara açılıyor

Kırmızı Kara açılıyor

Gençerbirliği'nin kulüp ürünlerinin satışa sunulacağı ""sı bugün, Tesisleri'nde saat 13.30'da açılıyor. Açılışa, başkan , yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular katılacak.

Gençerbirliği'nin kulüp ürünlerinin satışa sunulacağı ""sı bugün, Tesisleri'nde saat 13.30'da açılıyor. Açılışa, başkan , yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular katılacak.

  1. 16.11.2019
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