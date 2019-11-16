Kırmızı Kara açılıyor
Gençerbirliği'nin kulüp ürünlerinin satışa sunulacağı "Kırmızı Kara Mağaza"sı bugün, İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 13.30'da açılıyor. Açılışa, başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular katılacak.
Gençerbirliği'nin kulüp ürünlerinin satışa sunulacağı "Kırmızı Kara Mağaza"sı bugün, İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 13.30'da açılıyor. Açılışa, başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular katılacak.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kırmızı Kara açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.