Gençlerbirliği 0-1 Rizespor
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Rizespor, başkentten 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Rakibini 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Ankara'dan 3 puanla ayrıldı. Rizespor'un golünü 66. dakikada Melnjak kaydetti.
Ayrıntılar geliyor...
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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