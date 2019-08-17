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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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0-1 Rizespor

Gençlerbirliği 0-1 Rizespor

2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun 1. haftasında sahasında ’u konuk etti. Rizespor, başkentten 3 puanla ayrılan taraf oldu.

'in ilk haftasında , deplasmanına konuk oldu. Rakibini 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Ankara'dan 3 puanla ayrıldı. Rizespor'un golünü 66. dakikada Melnjak kaydetti.

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  1. 17.08.2019
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