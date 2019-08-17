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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Baskentte açılış Rize'yle

Baskentte açılış Rize'yle

Hazırlık maçlarında kaybetmeyen G.Birliği, startı Rize’yle veriyor. Atmaca da yeni kadrosuyla iddialı. 'e yeniden dönen G.Birliği, geçen sezonun flaş ekibi Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Başkan , "Korkulacak bir ekip kurmak, mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştık." dedi.

'e yeniden dönen G.Birliği, geçen sezonun flaş ekibi Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Başkan , "Korkulacak bir ekip kurmak, mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştık. İyi yapılan, güzel işlerin tescilleneceği bir sezon olsun" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

ATMACA'NIN ŞANSI TUTUYOR
Rizespor ise 'da yeni bir kadroyla sahada olacak. Awaziem, Azubuike, Umar, Aatif ve Muriç'i kaybeden ekibi, Diomande, De Pauw, Attamah gibi önemli isimleri aldı. Gençler'e karşı son 5 maçta 3 galibiyeti olan Rize, bunların 2'sini başkentte kazandı.

  1. 17.8.2019
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