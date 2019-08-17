Baskentte açılış Rize'yle

Süper Lig'e yeniden dönen G.Birliği, geçen sezonun flaş ekibi Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Başkan Murat Cavcav, "Korkulacak bir ekip kurmak, mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştık. İyi yapılan, güzel işlerin tescilleneceği bir sezon olsun" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

ATMACA'NIN ŞANSI TUTUYOR

Rizespor ise Ankara'da yeni bir kadroyla sahada olacak. Awaziem, Azubuike, Umar, Aatif ve Muriç'i kaybeden Karadeniz ekibi, Diomande, De Pauw, Attamah gibi önemli isimleri aldı. Gençler'e karşı son 5 maçta 3 galibiyeti olan Rize, bunların 2'sini başkentte kazandı.