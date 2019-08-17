Baskentte açılış Rize'yle
Hazırlık maçlarında kaybetmeyen G.Birliği, startı Rize’yle veriyor. Atmaca da yeni kadrosuyla iddialı. Süper Lig'e yeniden dönen G.Birliği, geçen sezonun flaş ekibi Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Başkan Murat Cavcav, "Korkulacak bir ekip kurmak, mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştık." dedi.
Süper Lig'e yeniden dönen G.Birliği, geçen sezonun flaş ekibi Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Başkan Murat Cavcav, "Korkulacak bir ekip kurmak, mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştık. İyi yapılan, güzel işlerin tescilleneceği bir sezon olsun" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
ATMACA'NIN ŞANSI TUTUYOR
Rizespor ise Ankara'da yeni bir kadroyla sahada olacak. Awaziem, Azubuike, Umar, Aatif ve Muriç'i kaybeden Karadeniz ekibi, Diomande, De Pauw, Attamah gibi önemli isimleri aldı. Gençler'e karşı son 5 maçta 3 galibiyeti olan Rize, bunların 2'sini başkentte kazandı.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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