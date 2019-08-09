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09 Ağustos 2019, Cuma
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TSYD ’nin

TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği’nin

(TSYD) ’nda , ’nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İki takım 7 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekibe kupayı getiren golleri Sio ve Rahmetullah kaydetti. Güneş de izledi.

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Burak Pakkan, Aydın Karsavuran, Çağlar Mehmet Uludağ
: Korcan - Cebrail (Dk. 57 ), Kulusic, Pazdan (Dk. 57 Alihan Kubalas), Mehmet Sak, Sedat (Dk.67 Faty), Moke, Kitsiou, Hector (Dk.86 Hasan Kaya) , İlhan Parlak, Orgill
: Diallo - Ahmet (Dk. 62 Erdem Özgenç) , Mert, Zargo, Polomat, Yasin (Dk. 62 Soner), Berat, Candeias (Dk.85 Rahmetullah) , Sessegnon (Dk. 90+2 Abdullah), Nadir(Dk. 62 Stancu), Sio (Dk. 75 Sefa )
GOLLER: Dk.33 Sio, Dk. 88 Rahmetullah (Gençlerbirliği)
SARI KART: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği) - Ante Kulusic, Orgill (MKE Ankaragücü)

(TSYD) 'nda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
İki takım 7 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekibe kupayı getiren golleri Sio ve Rahmetullah kaydetti. Güneş de izledi.
33'üncü dakikada Candeias'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sio, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 0 - 1.
50'nci dakikada Hector'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Diallo uzandı ve gole izin vermedi.
88'inci dakikada Stancu'nun pasında Rahmetullah kaleci ile karşı karşıya kaldı ve durumu 2-0'a getirdi

  1. 09.08.2019
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