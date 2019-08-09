Gençlerbirliği Flavio da Silva Ramos’u transfer etti - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği Flavio da Silva Ramos’u transfer etti

Flavio da ’u etti

Gençlerbirliği Flavio da Silva Ramos’u transfer etti

'in yeni ekiplerinden , Brezilyalı futbolcu Flavio da 'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

, Brezilyalı futbolcu Flavio da 'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeni sezon için çalışmalarına devam eden ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz'in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusu Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imzaladı. Başkent ekibi, Ramos'u satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattı.
1994 yılında 'da doğan futbolcu kariyerine Nautico'da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz'de Feirense ile sezonu tamamladı.

  1. 09.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği Flavio da Silva Ramos’u transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN