Gençlerbirliği'ne Altınordu şoku
25 Ocak 2019, Cuma
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'ne Altınordu şoku

Gençlerbirliği'ne Altınordu şoku

1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Altınordu, deplasmanda 'ni 2-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım (Dk. 22 Arnason), Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan (Dk. 84 ), , Matei, Sessegnon, (Dk. 80 Stancu), Mert Nobre

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, , Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammet Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), David Deniz Kılınç (Dk. 46 ), Mehmet Murat Uçar, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 ), Sefa Yılmaz

Goller: Dk. 81 Muhammed Mert, Dk. 90+2 Anıl Koç (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Hatipoğlu, Dk. 61 Okan Derici, Dk. 90+1 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 75 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

  1. 25.1.2019 21:12
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