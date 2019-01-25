Gençlerbirliği eski başkanlarından Hasan Şengel yoğun bakımda
Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından olan ve onursal başkan İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel, yoğun bakımda.
Alınan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulübünün divan kurulu başkanlığını sürdüren Şengel, rahatsızlanarak Hacettepe Hastanesi'ne giderken, mide kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisine yatırıldı.
Tedavisine devam edilen 1931 doğumlu Şengel'e kan takviyesi yapıldığı öğrenildi.
Hasan Şengel, 1976-1977 yılları arasında kırmızı siyahlı kulübün başkanlığını üstlenmişti
- 25.1.2019 18:58
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Gençlerbirliği eski başkanlarından Hasan Şengel yoğun bakımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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