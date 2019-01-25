Gençlerbirliği eski başkanlarından Hasan Şengel yoğun bakımda
25 Ocak 2019, Cuma
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eski başkanlarından yoğun bakımda

Gençlerbirliği eski başkanlarından Hasan Şengel yoğun bakımda

'nin eski başkanlarından olan ve onursal başkan 'dan önce bu görevi üstlenen , yoğun bakımda.

Alınan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulübünün divan kurulu başkanlığını sürdüren Şengel, rahatsızlanarak Hacettepe Hastanesi'ne giderken, mide kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisine yatırıldı.

Tedavisine devam edilen 1931 doğumlu Şengel'e kan takviyesi yapıldığı öğrenildi.

, 1976-1977 yılları arasında kırmızı siyahlı kulübün başkanlığını üstlenmişti

  1. 25.1.2019 18:58
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