Duayen Başkan Cavcav anıldı
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Duayen Başkan Cavcav anıldı

Duayen Başkan Cavcav anıldı

Onursal Başkanı , vefatının 2. yılında kabri başında anıldı.

'ndaki anma töreninde konuşan oğlu Murat Cavcav, "Ona en büyük armağanı G.Birliği'ni Süper Lig'e çıkararak vermek istiyoruz" dedi.

  1. 23.1.2019
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