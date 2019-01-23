Duayen Başkan Cavcav anıldı
Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 2. yılında kabri başında anıldı.
Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma töreninde konuşan oğlu Murat Cavcav, "Ona en büyük armağanı G.Birliği'ni Süper Lig'e çıkararak vermek istiyoruz" dedi.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
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Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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