1.Lig lideri G.Birliği'nde yıldız santrfor Mert Nobre çarpıcı konuştu. Brezilyalı golcü, "G.Birliği, Türkiye'nin büyük takımlarından birisi. İnşallah bu sezon şampiyon olup, yeniden Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu. Nobre, "Fenerbahçe de Beşiktaş da iyi durumda değil. İnşallah Başakşehir şampiyon olur" dedi. 38'lik golcü, iyi hissettiğini ama sezon sonu futbolu bırakabileceğini de ifade etti.