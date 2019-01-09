Mert Nobre'den Süper Lig'e mesaj!
Gençlerbirliği’nin yıldız golcüsü Mert Nobre, “Büyük camiayız. Şampiyon olup yeniden Süper Lig’e çıkacağız” diye konuştu.
1.Lig lideri G.Birliği'nde yıldız santrfor Mert Nobre çarpıcı konuştu. Brezilyalı golcü, "G.Birliği, Türkiye'nin büyük takımlarından birisi. İnşallah bu sezon şampiyon olup, yeniden Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu. Nobre, "Fenerbahçe de Beşiktaş da iyi durumda değil. İnşallah Başakşehir şampiyon olur" dedi. 38'lik golcü, iyi hissettiğini ama sezon sonu futbolu bırakabileceğini de ifade etti.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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