Adana Demirspor doludizgin!

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmek için transfer taarruzuna girişen Adana Demirspor, iki transferi daha bitirdi. Devre arası transfer dönemine fırtına gibi giren lacivert-maviler, Jonathan Legear, Emre Uruç ve Vedat Bora'dan sonra Kaan Kanak ve Süleyman Koç ile de anlaşmaya vardı. Kaan Kanak transferiyle 1 haftadır uğraşan Çukurova ekibi sonunda 28 yaşındaki sol bekle imzayı attı.



LİGİ İYİ TANIYOR



İkinci transfer Süleyman Koç ise Çaykur Rizespor'da bu sezon beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Rize formasıyla 32 maça çıkıp, 8 gol ve 4 asistle şampiyonluğa katkı sağlayan Koç, bu sezon 17 maçta sadece 1 asist yapabildi. 29 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan Adana Demirspor'un en az 1 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.



SEZER ÖZMEN İLE YOLLAR AYRILDI



Adana Demir; Rüştü Hanlı, Murat Akın ve Batuhan Karadeniz'den sonra Sezer Özmen'i de yolladı. Özmen, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç oynamadı.