Adana Demirspor doludizgin!
Adana Demir, Alanya’dan Kaan Kanak ve Rize’den Süleyman Koç’u renklerine bağladı. Lacivert-maviler 5. transferini yaptı.
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmek için transfer taarruzuna girişen Adana Demirspor, iki transferi daha bitirdi. Devre arası transfer dönemine fırtına gibi giren lacivert-maviler, Jonathan Legear, Emre Uruç ve Vedat Bora'dan sonra Kaan Kanak ve Süleyman Koç ile de anlaşmaya vardı. Kaan Kanak transferiyle 1 haftadır uğraşan Çukurova ekibi sonunda 28 yaşındaki sol bekle imzayı attı.
LİGİ İYİ TANIYOR
İkinci transfer Süleyman Koç ise Çaykur Rizespor'da bu sezon beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Rize formasıyla 32 maça çıkıp, 8 gol ve 4 asistle şampiyonluğa katkı sağlayan Koç, bu sezon 17 maçta sadece 1 asist yapabildi. 29 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan Adana Demirspor'un en az 1 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.
SEZER ÖZMEN İLE YOLLAR AYRILDI
Adana Demir; Rüştü Hanlı, Murat Akın ve Batuhan Karadeniz'den sonra Sezer Özmen'i de yolladı. Özmen, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç oynamadı.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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