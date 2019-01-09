Adana Demirspor doludizgin!
09 Ocak 2019, Çarşamba
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doludizgin!

Adana Demirspor doludizgin!

, Alanya’dan ve Rize’den ’u renklerine bağladı. Lacivert-maviler 5. transferini yaptı.

1. Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmek için transfer taarruzuna girişen , iki transferi daha bitirdi. Devre arası transfer dönemine fırtına gibi giren lacivert-maviler, Jonathan Legear, Emre Uruç ve Vedat Bora'dan sonra ve ile de anlaşmaya vardı. Kaan Kanak transferiyle 1 haftadır uğraşan Çukurova ekibi sonunda 28 yaşındaki sol bekle imzayı attı.

LİGİ İYİ TANIYOR

İkinci transfer Süleyman Koç ise 'da bu sezon beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Rize formasıyla 32 maça çıkıp, 8 gol ve 4 asistle şampiyonluğa katkı sağlayan Koç, bu sezon 17 maçta sadece 1 asist yapabildi. 29 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan Adana Demirspor'un en az 1 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.

SEZER ÖZMEN İLE YOLLAR AYRILDI

; Rüştü Hanlı, Murat Akın ve 'den sonra 'i de yolladı. Özmen, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç oynamadı.

  1. 9.1.2019
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