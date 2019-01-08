Altay Gazişehir'e acımadı
08 Ocak 2019, Salı
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Altay Gazişehir'e acımadı

Altay Gazişehir'e acımadı

ile Altay arasında oynanan hazırlık maçı 1-0’lık Altay üstünlüğüyle sona erdi.

Liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren ve Altay hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda Altay Andres Tatos'un golüyle 1-0 kazandı.

  1. 8.1.2019 18:41
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