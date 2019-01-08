Denizlispor 4 milyon TL arıyor – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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4 milyon TL arıyor

Denizlispor 4 milyon TL arıyor

döneminde Ankaragücü'nde Nijeryalı forvet ve 'tan stoper 'ı renklerine bağlayan 'un transfer yasağını kaldırması için 4 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.

döneminde Ankaragücü'nde Nijeryalı forvet ve 'tan stoper 'ı renklerine bağlayan 'un transfer yasağını kaldırması için 4 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Transfer tahtası şu anda kapalı olan yeşil-siyahlıların bu parayı denkleştirememesi halinde yeni transferlerine lisans çıkaramayacağı açıklandı. 31 Ocak'a kadar sorunu çözmeye çalışacak kurmayların kaynak arayışları sürürken, yönetimin, sponsorları da devreye sokacağı ifade edildi. Yasağı kaldırabilmek için henüz somut bir adım atamayan Denizlispor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Kehinde ve Oğuz, kampına katılmıştı.

Denizlispor'un listesinde olan Balıkesirsporlu orta saha Sedat Şahintürk'ün boşa çıkmasına rağmen kulübüne alacaklarının yatırılması için 1 hafta süre verdiği kaydedildi. Sedat'ı ısrarla isteyen Denizlispor, oyuncunun bu hamlesinin ardından transferi askıya aldı.

Öte yandan Ege temsilcisinin ekibi Evkur 'da top koşturan kanat Michael Pereira'ya talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekiple sezonun ilk yarısında 15 lig maçına çıkan Fransız oyuncuyu 'la Giresunspor'un da istediği ileri sürüldü. Pereira kariyerinde 'da Mallorca ve Granada takımlarında görev yapmıştı.

  1. 8.1.2019 18:30
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