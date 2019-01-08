Denizlispor 4 milyon TL arıyor
Transfer döneminde Ankaragücü'nde Nijeryalı forvet Lanre Kehinde ve Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'ı renklerine bağlayan Denizlispor'un transfer yasağını kaldırması için 4 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.
Transfer döneminde Ankaragücü'nde Nijeryalı forvet Lanre Kehinde ve Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'ı renklerine bağlayan Denizlispor'un transfer yasağını kaldırması için 4 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Transfer tahtası şu anda kapalı olan yeşil-siyahlıların bu parayı denkleştirememesi halinde yeni transferlerine lisans çıkaramayacağı açıklandı. 31 Ocak'a kadar sorunu çözmeye çalışacak kurmayların kaynak arayışları sürürken, yönetimin, sponsorları da devreye sokacağı ifade edildi. Yasağı kaldırabilmek için henüz somut bir adım atamayan Denizlispor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Kehinde ve Oğuz, Antalya kampına katılmıştı.
Denizlispor'un listesinde olan Balıkesirsporlu orta saha Sedat Şahintürk'ün boşa çıkmasına rağmen kulübüne alacaklarının yatırılması için 1 hafta süre verdiği kaydedildi. Sedat'ı ısrarla isteyen Denizlispor, oyuncunun bu hamlesinin ardından transferi askıya aldı.
Öte yandan Ege temsilcisinin Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da top koşturan kanat Michael Pereira'ya talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekiple sezonun ilk yarısında 15 lig maçına çıkan Fransız oyuncuyu Adana Demirspor'la Giresunspor'un da istediği ileri sürüldü. Pereira kariyerinde İspanya'da Mallorca ve Granada takımlarında görev yapmıştı.
- 8.1.2019 18:30
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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