TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (08.01.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Balıkesirspor, iç transferde defans oyuncusu Okan Alkan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sezon sonunda kontratı bitecek 26 yaşındaki sağ bek, 2014 yılından beri kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 98 karşılaşmada, 2 gol ve 8 asistle oynadı. Okan, sözleşmesi bitene kadar kulüpte kalırsa 7 yıl ile Balıkesirspor tarihine adını yazdıracak.
ALTINORDU OKAN'I BİTİRDİ
Altınordu, eski oyuncusu Okan Derici'de mutlu sona ulaştı. Anlaşma sağlanan 25 yaşındaki on numara, yeni takımına katılmak için Gazişehir'in kampından ayrıldı. 2016-17'de Altınordu'da oynayan Okan, ilk yarıda 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı vermişti.
Şampiyonluk İlhan Cavcav'a
Gençlerbirliği'nin tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek, şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirtti. Özek, "Rahmetli başkanımızın adının verildiği sezonda küme düşmek yakışmamıştı. Şampiyon olarak kupayı İlhan Cavcav'ın mezarına götüreceğiz" dedi.
ALTAY'DA PEDRO GİTTİ
Altay'ın sezon başında transfer ettiği Portekizli sol kanat Pedro Eugenio, ailevi nedenlerden dolayı sözleşmesini tek taraflı feshetti. 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili yasal süreç başlatılacağı belirtildi. Pedro, ligde 13 maçta 1 kez ağları sarsarken; kupada 3 karşılaşmada 2 gol attı.
OSMANLISPOR'DA TUGAY ŞOKU
Osmanlı'nın, Menemen'le oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Tugay Kacar'dan kötü haber geldi. Sağ ön çapraz bağlarında kopma ve iç menüsküsünde yırtık olan oyuncunun, 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
BOLU, BOMBA GİBİ GELİYOR
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ikinci yarıya bomba gibi gireceklerini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Geçtiğimiz yıllardaki hatalardan ders aldık. Hedefimiz ligi ilk. İşin playoff'a kalmasını istemiyoruz ama olursa da sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.
ES ES'TEN YENİ KAMPANYA
Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, yeni bir kampanya daha yaptı. Her gün farklı ödemelerle karşılaştıklarını belirten kırmızı-siyahlı yönetim, sezon başında 1000 TL'den satışa sunulan VIP kombineleri; ikinci yarı için 250 TL olarak güncelledi.
BAŞKANLAR DA BİR ARADA
17 yaşındaki Muhammed Yücel'in, Yıldırım Bosna-Küçükköy maçı öncesinde öldürülmesinin ardından iki takımın başkanları; sporda dostluk ve kardeşliğin önemine dikkat çekmek için buluştu. Geçtiğimiz gün de İstanbul'daki taraftarlar grupları bir araya gelmişti.
OĞUZ: BAŞARIYA AÇ DURUMDAYIM
Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Oğuz Ceylan, başarıya aç olduğunu dile getirdi. Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki sağ bek, "Gerek camiası, gerek Gaziantep şehri, gerekse de geleceğe dönük plan ve projeleri her futbolseveri heyecanlandıracaktır. Şu an futbola yeni başlıyor gibi hissediyorum ve başarıya çok açım. Hep birlikte sahada savaşarak şampiyonluk sevinci yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
BIENVENU TRANSFERİ OLMADI
Hatayspor, geçtiğimiz günlerde kampa katılan Henri Bienvenu'dan (30) vazgeçti. Kamerunlu golcü ile finansal konularda anlaşma sağlanamadığını duyuruldu. Bienvenu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Orooba'da oynadı.
BUCA'DA FERHAT TAMAM
Transfer yasağını kaldırmak için borçlu olduğu eski oyuncularıyla anlaşma zemini arayan Bucaspor, Ferhat Çulcuoğlu'yla da el sıkıştı. 26 oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler; Veli Kızılkaya, Serkan Yanık ve Recep Niyaz'la da görüşmelerini sürdürüyor.
SAMSUN'UN GÜNDEMİ SEMİH
Hücum hattı için Abdülkadir Özgen'le görüşen Samsunspor, savunması için de Semih Güler'i gündemine aldı. Eskişehirspor'la yollarını ayırması beklenen 24 yaşındaki stoperle önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacağı ifade edildi.?
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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