Gazişehir'de Mücahit tamam
08 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Gazişehir'de Mücahit tamam

Gazişehir'de Mücahit tamam

, ’un 27 yaşındaki sol beki ’la prensip anlaşmasına vardı.

hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren , ara transferdeki 4. takviyesini yapıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 'dan 'la anlaşma sağlandığı açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Oğuz Ceylan, Kuru ve Bjarnason'u kadrolarına kattıklarını ifade eden Altıparmak, "Mücahit Albayrak (27) transferini de tamamladık, 1-2 gün içerisinde imza atılacak" dedi. İki transfer daha yapacaklarını belirten Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar da forvet ve kanat oyuncusu olacak. Ama artık transfer konusunda daha ince eleyip sık dokumalıyız. Çünkü o alanlar çok önemli."

  1. 8.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazişehir'de Mücahit tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN