Afyon Afjet hız kesmiyor
08 Ocak 2019, Salı
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Afyon Afjet hız kesmiyor

Afyon Afjet hız kesmiyor

Transferin hızlı ekibi , ’la yollarını ayıran 27 yaşındaki stoper ’i renklerine bağladı.

Büyük umutlarla girdiği sezonda devreyi düşme hattında kapatan , ara transferdeki şovunu sürdürüyor. Daha önce Emre Öztürk, Onurcan Güler, , Metin Yüksel ve Gökhan Kardeş'le anlaşma sağlayan morbeyazlılar, 'dan ayrılan 'i de kadrosuna kattı. 3.5 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 27 yaşındaki stoper, alacaklarını gerekçe göstererek kulübüyle yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz senelerde ilk 11'in vazgeçilmezi olan Cenk, bu sezon formasını kaptırmış ve sadece 2 karşılaşmada görev yapmıştı. Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncu; Gaziantep, ve Karşıyaka formaları da giydi.

  1. 8.1.2019
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