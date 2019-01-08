Kappel Denizlispor için beklemede
08 Ocak 2019, Salı
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Kappel Denizlispor için beklemede

Kappel Denizlispor için beklemede

Denizli, kanada yapacağı transfer için arayışlarını sürdürürken; Altay’ın Hollandalı oyuncusu Kappel, Horoz’dan haber bekliyor.

Ankaragücü'nden Lanre Kehinde ve Balıkesir'den 'ı renklerine bağlayan Denizlispor, kanada yapacağı transfer için ince eleyip sık dokuyor. Teknik Direktör Yücel İldiz'in, bu bölge için 4 isim ilettiği bildirilirken; önceliğin yurt dışından bir oyuncu olduğu öğrenildi. Anlaşma olmazsa yurt içine yönelecek Horoz'un, Altay forması giyen eski oyuncusu Leandro Kappel'i hazır tuttuğu öğrenildi. Altay'la yollarını ayıracak 29 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusunun, Denizli'den haber beklediği ifade edildi. Kappel, yeşil-siyahlı formayla 2016-18 arasında 60 maçta 14 gollük performans ortaya koymuştu. Öte yandan, İstanbulspor'dan ayrılan Barış Örücü ve Balıkesirsporlu Sedat Şehintürk'le görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

  1. 8.1.2019
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