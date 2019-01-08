Kappel Denizlispor için beklemede
Denizli, kanada yapacağı transfer için arayışlarını sürdürürken; Altay’ın Hollandalı oyuncusu Kappel, Horoz’dan haber bekliyor.
Ankaragücü'nden Lanre Kehinde ve Balıkesir'den Oğuz Yılmaz'ı renklerine bağlayan Denizlispor, kanada yapacağı transfer için ince eleyip sık dokuyor. Teknik Direktör Yücel İldiz'in, bu bölge için 4 isim ilettiği bildirilirken; önceliğin yurt dışından bir oyuncu olduğu öğrenildi. Anlaşma olmazsa yurt içine yönelecek Horoz'un, Altay forması giyen eski oyuncusu Leandro Kappel'i hazır tuttuğu öğrenildi. Altay'la yollarını ayıracak 29 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusunun, Denizli'den haber beklediği ifade edildi. Kappel, yeşil-siyahlı formayla 2016-18 arasında 60 maçta 14 gollük performans ortaya koymuştu. Öte yandan, İstanbulspor'dan ayrılan Barış Örücü ve Balıkesirsporlu Sedat Şehintürk'le görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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