Ümit Özat Giresunspor'da
08 Ocak 2019, Salı
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Giresunspor'da

Ümit Özat Giresunspor'da

’la yollarını ayıran Giresunspor, ’la 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sürpriz bir kararla 'la yollarını ayıran Giresunspor, yeni teknik adamını kısa sürede buldu. Yeşil-beyazlılar, son olarak 'ni çalıştıran 'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Çotanaklar, son günlerde söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 42 yaşındaki hocanın imzasını, "Biz artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyoruz" ifadeleriyle açıkladı. Özat'ın yardımcılıklarını Aydın Toscalı, Eren Aydın, ve Güven Varol yapacak. Kaleci antrenörü ise Hasan Sönmez olacak. Teknik adamlık kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Özat; Manisa, Elazığ, Bolu, Samsun, ve son olarak geçen sezon Gençlerbirliği'ni çalıştırdı.

  1. 8.1.2019
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