Adana Demirspor'un son gözdesi
08 Ocak 2019, Salı
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'un son gözdesi

Adana Demirspor'un son gözdesi

31 yaşındaki oyuncunun kulübü Yeni ile temas kuran Mavi Şimşekler olumlu yanıt aldı. ’yla ise görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren , Yeni 'dan 'yı gündemine aldı. Mavi-lacivertli ekibin, Fransız sağ kanadın kulübü ile temas kurduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin kiralama teklife olumlu yaklaştığı belirtilirken, 31 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi. 2016 yılında 'ya transfer olan Pereira, 76 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ANNAN İÇİN RAPOR BEKLENİYOR

Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, Mallorca ve Granada formalarıyla boy gösterdiği İspanya'da; 191 maçta 14 gol ve 20 asistle oynadı. Öte yandan orta alana oyuncu arayan Adana Demirspor'un, Antohny Annan'ı da listesine eklediği öğrenildi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Ganalı ön liberonun menajerler aracılığıyla önerildiği ve teknik heyetin raporuna göre harekete geçileceği bildirildi. Gana Milli Takımı'nda 64 maça çıkan Annan, son olarak Helsinki forması giymişti.

  1. 8.1.2019
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