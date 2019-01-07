Karabükspor hazırlık maçında berabere kaldı
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Karabükspor hazırlık maçında berabere kaldı

Karabükspor hazırlık maçında berabere kaldı

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kaldı.

1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında kamp yaptığı otelin sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi. İlk devre Hekimoğlu Trabzon'un 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Karabükspor müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-mavili takımın gollerini Yusuf Akbulut ve Arif Bostancı kaydetti.
Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

  1. 7.1.2019 21:20
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