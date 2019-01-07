Karabükspor hazırlık maçında berabere kaldı
Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında kamp yaptığı otelin sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi. İlk devre Hekimoğlu Trabzon'un 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Karabükspor müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-mavili takımın gollerini Yusuf Akbulut ve Arif Bostancı kaydetti.
Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında 2 hazırlık maçı daha oynayacak.
- 7.1.2019 21:20
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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