Giresunspor'da Hüseyin Kalpar'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ümit Özat getirildi. Yeşil beyazlı kulüp, Teknik Direktör Ümit Özat 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Giresunspor'da 9 hafta görev yapan Hüseyin Kalpar, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet elde edebilmişti.