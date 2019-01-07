Ümit Özat'ın yeni takımı Giresunspor oldu!
Giresunspor, teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ın getirildiğini açıkladı.
Giresunspor'da Hüseyin Kalpar'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ümit Özat getirildi. Yeşil beyazlı kulüp, Teknik Direktör Ümit Özat 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Giresunspor'da 9 hafta görev yapan Hüseyin Kalpar, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet elde edebilmişti.
- 7.1.2019 16:04
- Güncelleme: 7.1.2019 16:20
- Ümit Özat'ın yeni takımı Giresunspor oldu!
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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