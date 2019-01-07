Ümit Özat'ın yeni takımı Giresunspor oldu!
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'ın yeni takımı oldu!

Ümit Özat'ın yeni takımı Giresunspor oldu!

, teknik direktörlük görevine 'ın getirildiğini açıkladı.

'da 'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirildi. Yeşil beyazlı kulüp, Ümit Özat 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Giresunspor'da 9 hafta görev yapan Hüseyin Kalpar, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet elde edebilmişti.

  1. 7.1.2019 16:04
  2. Güncelleme: 7.1.2019 16:20
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