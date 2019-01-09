TAVARES ALTAY'DA



Altay, Portekizli orta saha Helder Tavares'i kadrosuna kattı... Portekiz Ligi'nde Tondela forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibiyle anlaştığını sosyal medyadan duyurdu. Bu sezon 19 kez Tondela forması giyen Tavares, defansif bir orta saha oyuncusu.



4 MİLYON TL ARANIYOR



Kehinde ve Oğuz Yılmaz'ı renklerine bağlayan Denizlispor, acil para arıyor. Yeşil-siyahlıların transfer yasağı olduğu, 4 milyon lira ödeme yapması gerektiği ve yoksa lisans çıkaramayacağı öğrenildi. Denizli'nin teknik direktörü Yücel İldiz, camia ve şehri desteğe çağırdı.



SİNAN GİTTİ CENK GELDİ



Afjet Afyonspor, tecrübeli forveti Sinan Özkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ligde 17. sırada bulunan mor-beyazlılar, Denizlispor'un defans oyuncu Cenk Güvenç ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 27 yaşındaki 1.90'lık kule, bu sezon sadece 3 maçta forma giyerken fileleri sarsamadı.



'KARA KEMAL' VEFAT ETTİ



Gençlerbirliği'nde 1956-62 yılları arasında forma giyen Kemal Aydın, 84 yaşında vefat etti. 'Kara Kemal' olarak anılan merhumun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılacak.



SAMSUN STOPERİ BULDU



Uzun süredir kaliteli bir stoper arayan Samsunspor, Altay'dan Gençer Cansev'e kancayı taktı. Siyah-beyazlıların Ankaragücü'nden aldığı 30 yaşındaki stoper, bu sezon 18 maça çıkıp, 1 kez fileleri sarstı.



BEKAROĞLU BOLU'DA



Boluspor, Sakaryaspor'dan Burak Bekaroğlu'nu transfer etti. Sakarya'nın yaptığı açıklamada, "Burak Bekaroğlu için Boluspor ile bundan sonraki satışından yüzde 40 pay karşılığı anlaşılmış ve satışı yapılmıştır" denildi. 21 yaşındaki stoper, bu sezon 12 maça çıktı.



LUCESCU'DAN YAKIN TAKİP



A Milli Futbol Takımı hocası Lucescu, 2. Lig'de oynayan futbolculardan oluşan karma takımların maçını takip etti. Maçta beyaz takım, kırmızı takımı 2-1 mağlup etti. Beyaz takımda Abdullah Balıkçı ve Ahmet Hakan Şahin gol atarken, kırmızı ekipte Devrim Taşkaya fileleri sarstı.



AYTAÇ DENİZ DİYARBEKİR'DE



TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, ara transferde üçüncü takviyesini Darıca Gençlerbirliği'nden yaptı. Daha önce Serhat Konuk ve Salih Sefercik'i transfer eden yeşilkırmızılılar, Darıca'nın kanat oyuncusu Aytaç Deniz'i de kadrosuna dahil etti.



DEMİR'E AF



Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile yollar ayrılmış, yerine Ümit Özat getirilmişti. Ümit Özat, kulüpte 1 aydır kadro dışı olan tecrübeli stoper Aykut Demir'in affedilmesini yönetime iletti. 30 yaşındaki savunmacı takımla çalışmalara katılacak.



MÜCAHİT AÇIKLANDI



Fotomaç'ın önceki gün duyurduğu haber dün resmileşti. Gazişehir, Ümraniye'den Mücahit Albayrak ile 1.5 yıllık anlaştığını duyurdu. 27 yaşındaki sol bek, ligin ilk yarısında 17 karşılaşmanın tamamında forma giyip, 1 asist yaptı. Müco'nun kariyerinde 137 maç var.