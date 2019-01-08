Giresunspor Cristian Tanase'yi renklerine bağladı
08 Ocak 2019, Salı
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Giresunspor 'yi renklerine bağladı

Giresunspor Cristian Tanase'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip transfer çalışmaları kapsamında görüştükleri ile her konuda anlaşarak renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cristian Tanase'yi 1,5 yıllığına renklerimize bağladık anlaşma şimdiden her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.
Türkiye'de ve formalarını giyen ve sezon başında ile anlaşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu çotanakların kampına katıldı.

  1. 9.1.2019 01:36
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