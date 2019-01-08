Giresunspor Cristian Tanase'yi renklerine bağladı
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip transfer çalışmaları kapsamında görüştükleri Cristian Tanase ile her konuda anlaşarak renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cristian Tanase'yi 1,5 yıllığına renklerimize bağladık anlaşma şimdiden her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.
Türkiye'de Sivasspor ve Kardemir Karabükspor formalarını giyen ve sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu çotanakların kampına katıldı.
- 9.1.2019 01:36
-
Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
-
Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
-
Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Giresunspor Cristian Tanase'yi renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.