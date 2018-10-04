Altay lider Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    lider 'ni ağırlayacak

    Altay lider Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

    1. Lig'de son 4 maçını kazanamayıp 7. sıraya kadar gerileyen , yarın lider 'ni konuk edecek. Atatürk Stadı'nda 'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    1. Lig'de son 4 maçını kazanamayıp 7. sıraya kadar gerileyen , yarın lider 'ni konuk edecek. Atatürk Stadı'nda 'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken maçın bilet fiyatları kapalı ve misafir tribün 27.5 TL olarak belirlendi.

    Ligde 7'de 7 yaparak liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği'ni yenip kötü gidişata dur diyeceklerini belirten Teknik Direktör Alper Avcı, takımına güvendiğini söyledi. Taraftarlarının desteğiyle istediklerini alacaklarını ifade eden Avcı, "Zor bir maça çıkacağız. Gençlerbirliği'nin gücü ortada, biz de en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.

    ALTAY

    Emre - Yasin, , Gençer, Özgür, Ferhat, Atakan, Aganovic, Furkan, Kappel, Paixao

    1. 4.10.2018 11:45
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