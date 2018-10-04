Altay lider Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
SPOR Toto 1. Lig'de son 4 maçını kazanamayıp 7. sıraya kadar gerileyen Altay, yarın lider Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Atatürk Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
SPOR Toto 1. Lig'de son 4 maçını kazanamayıp 7. sıraya kadar gerileyen Altay, yarın lider Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Atatürk Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken maçın bilet fiyatları kapalı ve misafir tribün 27.5 TL olarak belirlendi.
Ligde 7'de 7 yaparak liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği'ni yenip kötü gidişata dur diyeceklerini belirten Teknik Direktör Alper Avcı, takımına güvendiğini söyledi. Taraftarlarının desteğiyle istediklerini alacaklarını ifade eden Avcı, "Zor bir maça çıkacağız. Gençlerbirliği'nin gücü ortada, biz de en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.
ALTAY
Emre - Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Özgür, Ferhat, Atakan, Aganovic, Furkan, Kappel, Paixao
- 4.10.2018 11:45
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8. haftanın hakemleri belli oldu!
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CELAL UZUGUNUM BASAKSEHIR LILER EN ZOR ZAMANLARIMIZIN KURTARICI SUPERBIYIK GOREVDE , BOSUNA DEBELENIP DURMAYIN FB ALDI MACI
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