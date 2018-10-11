Erkan Sözeri: "Gençlerbirliği Süper Lig'i hakediyor"
Spor Toto 1. Lig'in ilk 8 haftasında 24 puan toplayarak yoluna kayıpsız devam eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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