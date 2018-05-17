Sezonun bitmesine bir hafta kala yolların ayrıldığı teknik direktör Ümit Özat'ın yerine kırmızı-siyahlı takımı, Bursaspor ile oynanacak sezonun son maçına hazırlayan Sezai Yıldırım, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerbirliği'nin 100 yıllık büyük bir camia olduğunu belirten Yıldırım, "Biz büyük zorlukların ve güçlüklerin altından çok rahat çıkabilecek bir camiayız. Türkiye'de herkes tarafından, her yönüyle, yönetim olsun, altyapısı olsun büyük takdir gören bir camiayız. Böyle bir şanssızlığı rahmetli başkanımızın isminin verildiği sezonda yaşamamız bizleri çok üzdü." diye konuştu.

Türkiye'de gittikleri yerlerdeki insanların neredeyse hepsinin kırmızı-siyahlı takımın düşmesini istemediklerini dile getiren Yıldırım, "Ama kader bu ve biz de bunu yaşadık." dedi.

"HAK ETTİĞİMİZ YERE ULAŞACAĞIZ"

Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında bin 500 oyuncusunun bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Sabah 9, akşam hangi saat olursa olsun işimizin başındayız. Bu güzel ortamda, bu güzel camiada her türlü hizmete hazırız." ifadelerini kullandı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yıkılmadan önceki son maça çıkacaklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize bu görev verildi ve biz her zaman için göreve hazırız. Son maçımızı en iyi şekilde bitirelim, yüzümüzün akıyla, hiç olmazsa kimliğimizi ve kişiliğimizi yansıtarak sonuçlandıralım istiyoruz. Biz Gençlerbirliği camiası olarak daha çok şeyler gerçekleştireceğiz. Gençlerbirliğimizi gelecek sene hak ettiği yere ulaştırmak için alnımızın akıyla hizmet vereceğiz. Ümidimizi yitirmiş değiliz. Aynı hızla ve azimle altyapıdan oyuncularımızı yetiştirerek hak ettiğimiz yere ulaşacağız."