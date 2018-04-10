Ümit Özat isyan etti: "Bu meslek yapılmaz!" – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    isyan etti: "Bu meslek yapılmaz!"

    Ümit Özat isyan etti: "Bu meslek yapılmaz!"

    rotasyon eleştirilerine tepki koydu.

    teknik direktörü , G.Saray maçına 6 değişiklikle çıkmasını eleştirenlere hem yaptığı rotasyon, hem de Beşiktaş- Göztepe maçından sonra hedef alınan Ba üzerinden sert tepki gösterdi. Özat, "Polemik olacak bir durum yok. Ülke futbolu öyle bir hal aldı ki, hakikaten bu meslek yapılamaz noktaya geldi. Haddim olmadan söylüyorum; 40 metreden vuruyor direkten dönüyor. Öyle algı oluyor ki, bilerek direğe vurmuş algısı yaratılıyor" dedi. Meslek itibarlarının ayaklar altına alındığını belirten genç teknik adam, "Her kötü sonuçta sorumluluk teknik direktörde oluyor. Uğur ile Ahmet haftalardır formsuzlardı. Futbolda bunlar var. Kazanırsan doğru yaptı, kaybedersen yanlış yaptı olursun. Ahmet ile Uğur varken de bu takım 4 gol yedi" diye konuştu.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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