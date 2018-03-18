Gel de yanma
Düşme hattındaki G.Birliği önünde Seleznyov ile öne geçen Akhisar, son saniyede yediği golle beraberliğe razı oldu.
Akhisar, düşme hattında yer alan G.Birliği ile oynadığı mücadelede 1 puana razı oldu: 1-1. Manisa temsilcisi, mutlak galibiyet için çıktığı maçta Seleznyov'un 43'te attığı golle devreyi önde tamamladı. ikinci devre karşılıklı ataklarla geçerken misafir ekip yakaladığı önemli fırsatlardan öne geçme şansını kullanamadı. Mücadelede son anlar yaşanırken, Akhisar kalecisi Lukac, ceza alanına gönderilen topu kontrol edemeyip elinden kaçırınca Skuletic, beraberlik golünü attı. Böylece, geçen hafta Trabzon'a yenilen Akhisar, dün de sürpriz bir kayıp yaşadı. G.Birliği ise 3 puan hasretini 4 haftaya çıkardı.
AMAÇ ÜST SIRALARDI
Akhisar 'ın hocası Okan Buruk, maç için "Bizim için hedef üst sıraları yakalamaktı. Şanssız bir gol, maçta yaptığınız emekleri götürebiliyor. Yine de üst sıraları yakalamak için uğraşacağız" diye konuştu.
BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise son dakikada gelen golün kendileri adına sevindirici olduğunu belirtip "Önümüzdeki 8 maçta en iyisini yaparak ligin sonunu en iyi şekilde getireceğiz" dedi
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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