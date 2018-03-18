Gel de yanma – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Gel de yanma

    Gel de yanma

    Düşme hattındaki G.Birliği önünde Seleznyov ile öne geçen , son saniyede yediği golle beraberliğe razı oldu.

    , düşme hattında yer alan G.Birliği ile oynadığı mücadelede 1 puana razı oldu: 1-1. temsilcisi, mutlak galibiyet için çıktığı maçta Seleznyov'un 43'te attığı golle devreyi önde tamamladı. ikinci devre karşılıklı ataklarla geçerken misafir ekip yakaladığı önemli fırsatlardan öne geçme şansını kullanamadı. Mücadelede son anlar yaşanırken, Akhisar kalecisi Lukac, ceza alanına gönderilen topu kontrol edemeyip elinden kaçırınca Skuletic, beraberlik golünü attı. Böylece, geçen hafta Trabzon'a yenilen Akhisar, dün de sürpriz bir kayıp yaşadı. G.Birliği ise 3 puan hasretini 4 haftaya çıkardı.

    AMAÇ ÜST SIRALARDI
    Akhisar 'ın hocası , maç için "Bizim için hedef üst sıraları yakalamaktı. Şanssız bir gol, maçta yaptığınız emekleri götürebiliyor. Yine de üst sıraları yakalamak için uğraşacağız" diye konuştu.

    BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ
    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise son dakikada gelen golün kendileri adına sevindirici olduğunu belirtip "Önümüzdeki 8 maçta en iyisini yaparak ligin sonunu en iyi şekilde getireceğiz" dedi

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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