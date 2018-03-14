Gençlerbirliği Kulübü 95 yaşında
Gençlerbirliği Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, futbol takımının teknik heyeti ve futbolcuları Anıtkabir'i ziyaret etti.
Atatürk'ün kabrine ziyarette bulunan Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlılar, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Kafile daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Cavcav, deftere şunları yazdı:
"Kurduğun cumhuriyetle yaşıt kulübümüzün bugün 95. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin ve kurduğun başkentin takımı olmaktan ne kadar övünsek az. Senin ilkelerinden vazgeçmeyecek, dün ve bugün olduğu gibi de yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor ve minnetle anıyoruz."
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:37
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Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Toplam 2
Yorum
FB ŞU ADAMI ŞUAN KADROYA KOYSAN ORTA SAHA ŞAHA KALKAR AZİZ VE AYKUT TOPALLA OYNAMAK NASIL BİR DUYGU ANLIYORUZ BIKTIK ARTIK TAKIM BİTİK
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Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Toplam 2
Yorum
tak tik taktik kocun taktiği taraftarı azize ve aykuta karşı macda protesto ettirmek takimin moralini düşürmek fenerin yenilmesini saglamak
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"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Toplam 4
Yorum
DEKA FENERBAHÇE OLURDA BU MAÇI KAYBEDERSE NE KOCAMAN NEDE YILDIRIM BU KULÜPTE KALACAK BİR KREDİLERİ OLMAZ
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