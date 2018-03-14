Gençlerbirliği Kulübü 95 yaşında – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Gençlerbirliği Kulübü 95 yaşında

    Gençlerbirliği Kulübü 95 yaşında

    Gençlerbirliği Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkan , yönetim kurulu üyeleri, futbol takımının teknik heyeti ve futbolcuları Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Atatürk'ün kabrine ziyarette bulunan Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlılar, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

    Kafile daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve , Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Cavcav, deftere şunları yazdı:

    "Kurduğun cumhuriyetle yaşıt kulübümüzün bugün 95. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin ve kurduğun başkentin takımı olmaktan ne kadar övünsek az. Senin ilkelerinden vazgeçmeyecek, dün ve bugün olduğu gibi de yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor ve minnetle anıyoruz."

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:37
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