Gençlerbirliği Kulübü 95 yaşında

Atatürk'ün kabrine ziyarette bulunan Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlılar, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Kafile daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Cavcav, deftere şunları yazdı:

"Kurduğun cumhuriyetle yaşıt kulübümüzün bugün 95. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin ve kurduğun başkentin takımı olmaktan ne kadar övünsek az. Senin ilkelerinden vazgeçmeyecek, dün ve bugün olduğu gibi de yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor ve minnetle anıyoruz."