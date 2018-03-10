Gençler’den Kartal’a gözdağı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Gençler’den Kartal’a gözdağı

    Gençler’den Kartal’a gözdağı
    10 maçlık namağlup unvanı Alanyaspor maçıyla sona eren G.Birliği'nde hedef, bugünkü karşılaşmasıyla yeni bir yenilmezlik serisi başlatmak. Başkent ekibinin kaptanı Uğur Çiftçi, "Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor. Yeni bir seri yakalamamız lazım. İlk maç bu diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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