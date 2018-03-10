Gençler’den Kartal’a gözdağı
10 maçlık namağlup unvanı Alanyaspor maçıyla sona eren G.Birliği'nde hedef, bugünkü Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni bir yenilmezlik serisi başlatmak. Başkent ekibinin kaptanı Uğur Çiftçi, "Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor. Yeni bir seri yakalamamız lazım. İlk maç bu diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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