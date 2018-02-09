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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Gençler’de 4 eksik

    Gençler’de 4 eksik
    TRABZON'LA yarın evinde karşılaşacak olan G.Birliği, hazırlıklarını eksik sürdürdü. Ümit Özat yönetimindeki idmana, sakatlıkları süren Serdar Özkan, Nihat Şahin, Murat Duruer ve Ahmet İlhan katılmadı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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