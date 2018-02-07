Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular, ikinci bölümde yaptıkları koşuyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç ve koşuyla antrenmanı bitirdi.
Antrenmana, tedavileri süren Serdar Gürler, Nihat Şahin, Deniz Yılmaz ve Ahmet İlhan Özek katılmadı.
Kulübün sağlık ekibi, pazartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Ahmet İlhan'ın sağ kasık tendonunda yırtık olduğunu ve futbolcunun 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:44
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Arda F.Bahçe şanssızlığını kıracak mı?
Toplam 4
Yorum
ARTİST-EMRE İŞBİRLİĞİ İYİLERİ TAKİP EDECEĞİNE GS YA KÖTÜLÜK EDENİ TAKİP ETTİN YANINA GİTTİN EMRE NİN
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Hakem kabusu!
Toplam 10
Yorum
ged 61 adaleti dağıtmak ve hak yememek için cesur,yürekli ve şerefli olmak gerekir...
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Aboubakar paylaşılamıyor!
Toplam 4
Yorum
taraftar Beşiktaş finansal fair play yüzünden alamadı o ara Cenk satılabilseydi ve Abubakarı alabilseydik süper olurdu ama denk gelmedi işte.
Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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