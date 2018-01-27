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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Gençler'den süper dönüş

    Gençler'den süper dönüş

    Kırmızı-siyahlılar, 39’da Skubic’in penaltı golüyle geriye düştü. Başkent ekibi yeni Sessegnon’un 46’daki golüyle eşitliği sağladı 66’da Alper skoru belirledi. 52’de kırmızı gördü

    Süper Lig'de dün oynanan maçta 1-0 geriye düştüğü maçta 'u 10 kişiyle 2-1 yenmeyi başardı. 28. dakikada Sessegnon şutunu attı, kaleci topu kontrol etti. 39'da hakem , Ahmet Oğuz'un topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı verdi. Topun başına geçen Skubic, meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

    SESSEGNON'DAN 1 GOL 1 ASİST
    kinci yarıda bambaşka bir Gençlerbirliği vardı. 46'da sahneye çıkan yeni Sessegnon eşitliği sağladı. 52'de atılınca G.Birliği 10 kişi kaldı. Buna rağmen pes etmeyen Başkent ekibi Alper'in vuruşuyla galibiyet uzandı: 2-1. Başkent ekibinde Sessegnon 1 gol, 1 asistle alkış topladı.

    ÜMİT ÖZAT'IN HAMLESİ TUTTU
    Gençlerbirliği Teknik Direktörü 'ın ikinci yarı başında yaptığı değişiklikler galibiyeti getirdi. Tecrübeli hocanın takımı 10 kişiyle sahadan 3 puanla ayrıldı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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