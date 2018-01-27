Gençler'den süper dönüş
Kırmızı-siyahlılar, 39’da Skubic’in penaltı golüyle geriye düştü. Başkent ekibi yeni transfer Sessegnon’un 46’daki golüyle eşitliği sağladı 66’da Alper skoru belirledi. Skuletic 52’de kırmızı gördü
Süper Lig'de dün oynanan maçta Gençlerbirliği 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 10 kişiyle 2-1 yenmeyi başardı. 28. dakikada Sessegnon şutunu attı, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti. 39'da hakem Cüneyt Çakır, Ahmet Oğuz'un topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı verdi. Topun başına geçen Skubic, meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
SESSEGNON'DAN 1 GOL 1 ASİST
?İkinci yarıda bambaşka bir Gençlerbirliği vardı. 46'da sahneye çıkan yeni transfer Sessegnon eşitliği sağladı. 52'de Skuletic atılınca G.Birliği 10 kişi kaldı. Buna rağmen pes etmeyen Başkent ekibi Alper'in vuruşuyla galibiyet uzandı: 2-1. Başkent ekibinde Sessegnon 1 gol, 1 asistle alkış topladı.
ÜMİT ÖZAT'IN HAMLESİ TUTTU
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın ikinci yarı başında yaptığı değişiklikler galibiyeti getirdi. Tecrübeli hocanın takımı 10 kişiyle sahadan 3 puanla ayrıldı.
SESSEGNON'DAN 1 GOL 1 ASİST
?İkinci yarıda bambaşka bir Gençlerbirliği vardı. 46'da sahneye çıkan yeni transfer Sessegnon eşitliği sağladı. 52'de Skuletic atılınca G.Birliği 10 kişi kaldı. Buna rağmen pes etmeyen Başkent ekibi Alper'in vuruşuyla galibiyet uzandı: 2-1. Başkent ekibinde Sessegnon 1 gol, 1 asistle alkış topladı.
ÜMİT ÖZAT'IN HAMLESİ TUTTU
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın ikinci yarı başında yaptığı değişiklikler galibiyeti getirdi. Tecrübeli hocanın takımı 10 kişiyle sahadan 3 puanla ayrıldı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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